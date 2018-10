Camila Cabello divide palco com Anitta em show no Brasil; assista

A cantora Anitta surpreendeu os fãs de Camila Cabello ao aparecer no show da cantora cubana no Z Festival, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, no último domingo, 14.

"A rainha Anitta! Muito obrigado por voar para São Paulo depois de um show hoje apenas para vir cantar conosco! Apesar de ser tão talentosa e gostosa, você é tão humilde, amável e genuína! Eu te amo Anitta!", escreveu Camila em seu Twitter.

Anitta também retribuiu os elogios chamando Camilla de "maravilhosa".

No palco, as duas cantaram e dançaram a música Paradinha, para delírio dos fãs. Confira alguns vídeos do momento abaixo:

a rainha @Anitta ✨✨✨✨ thank you so much for flying into sao Paolo after a show today just to come and sing with us! besides being so talented and GOSTOSAAAA, you are so humble, and kind, and genuine!!! eu te amo Anitta!!! pic.twitter.com/evJ0ssvIdP