Camila Cabello deixa o Fifth Harmony depois de quatro anos. Foto: Reprodução/Instagram

Quatro anos depois de sua estreia, o Fifth Harmony tem sua primeira perda: Camila Cabello decidiu deixar o grupo. O anúncio foi feito no Twitter e no Facebook oficiais da girlband e, até agora, Camila não se pronunciou sobre o assunto.

Na mensagem postada nas redes sociais, não foi explicado o motivo de sua saída, mas Normani, Dinah, Ally e Lauren garantiram que vão seguir em frente com o grupo. Além disso, agradeceram aos fãs todo o apoio que tiveram até hoje.

"Nós estamos animadas em anunciar que vamos seguir em frente com nós quatro por nossos fãs. Nós somos quatro mulheres fortes e comprometidas que vamos continuar com o Fifth Harmony assim como com nossos esforços solo", escreveram no comunicado.

Nas redes sociais, os fãs ficaram muito abalados e surpresos com a notícia e a saída de Camila está entre os assuntos mais comentados do Twitter mundial.

"Camila Cabello não é mais integrante da Fifth Harmony" pic.twitter.com/siNAhNmEc8 — Bieber Follow Brasil (@bieberfollowBRA) 19 de dezembro de 2016

- De quem vc é fã? - Eu: de "5H" e Camila cabello (não tô preparada pra responder essa pergunta não agora ) pic.twitter.com/QrubbmUcGj — Tropa 5H (@Tropa_5H) 19 de dezembro de 2016

todo mundo sabia que a camila iria sair banda, só não sabiam quando, o maior choque não foi ter ela saído, foi ter ela saído agora — t loves c and ot4 (@lmjalik) 19 de dezembro de 2016

Só queria dizer que a equipe de Fifth Harmony é ridicula e escrota por postar um texto daqueles querendo denegrir a Camila. — jéssica (@Pride5Hbrasil) 19 de dezembro de 2016

O grupo se apresentou pela última vez no Brasil na última quarta-feira, 14, em São Paulo, num evento particular.