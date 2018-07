Camila Cabello compartilha publicação de página brasileira

'Havana' é o single mais recente de Camila Cabello, que deixou o Fifth Harmony em dezembro de 2016. Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

A Foca da Meia-Noite é uma página brasileira do Twitter e do Facebook que faz versões instrumentais de músicas conhecidas com o saxofone como protagonista e, nos vídeos, sempre usa imagens de animais tocando instrumentos.

Na semana passada, a página fez uma releitura de Havana, nova música de Camila Cabello e a homenagem chegou até a cantora. Camila retuitou o vídeo e o achou muito engraçado – e, aparentemente, ela não entendeu muito bem do que se tratava. "O que é isso?", escreveu ela, acompanhado de risadas.

A Foca, é claro, ficou muito feliz com a repercussão.