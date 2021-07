Camila Cabello anuncia novo single para sexta-feira

Camila Cabello. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Camila Cabello usou as redes sociais para anunciar que lançará um novo single no fim da semana. A apresentação da música Don't go yet ocorrerá na próxima sexta-feira, 23. O último lançamento da cantora foi a canção The Christmas Song, com o namorado Shawn Mendes.

"Pré-salvar e pré-adicionar. Link na minha biografia. Eu sempre falo como um robô quando estou prestes a lançar uma música que amo demais", brincou Camila na legenda da foto em que publicou no Instagram.

Nos últimos dias, ela vem postando uma série de imagens do que seria o clipe da música, dando spoilers aos fãs.

O último álbum de Camila Cabello, Romance, foi lançado no fim de 2019, antes da pandemia de covid-19.