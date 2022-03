Camila Cabello anuncia data de lançamento para o álbum 'Familia'

Camila Cabello anunciou que o novo álbum 'Familia' será lançado no dia 8 de abril. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

A cantora Camila Cabello comemora 25 anos nesta quinta, 3, e, para celebrar, revelou a capa e a data de lançamento de seu mais novo álbum: Familia.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. "Dois fatos: é meu aniversário e este álbum tem o meu coração inteiro", escreveu na legenda da postagem no Instagram.

A capa traz a artista abraçada com uma criança. Familia será lançado no dia 8 de abril.

Nesta sexta, 4, Camila também lançará a parceria com o cantor Ed Sheeran, Bam Bam, que faz parte do novo álbum. A prévia do single foi divulgada no TikTok e, em menos de 24 horas, alcançou mais de 27 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas.

O pré-save de Familia já está disponível no Spotify e na Apple Music.

Veja a capa:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais