Camila Alves fala sobre o casamento com Matthew McConaughey: ‘Relacionamentos são trabalho'

O ator Matthew McConaughey e a modelo Camila Alves no Festival Internacional de Toronto, no Canadá. Foto: REUTERS/Chris Helgren

Camila Alves foi questionada sobre seu “amor de conto de fadas” com o astro hollywoodiano Matthew McConaughey, e a resposta foi que nenhum relacionamento é perfeito, mas requer muito trabalho e amor.

A modelo e apresentadora brasileira de 39 anos está casada com o vencedor do Oscar há nove anos e tem com ele três filhos. Em entrevista ao site Hollywood Life ela contou o “segredo do sucesso”.

“Eu gostaria de ter uma resposta curta e simples”, disse Camila rindo. “Relacionamentos são trabalho, mas eu escolho o amor.”

Ela contou que refletiu sobre o assunto antes da entrevista. “Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, você pode passar por muita coisa em um relacionamento, por muitos altos e baixos, nenhum relacionamento é perfeito. É trabalho”, disse a mãe de Levi, 13, Vida, 11, e Livingstone, 8.

Para a modelo, tudo é uma questão de escolha. “Quando você está fazendo esse trabalho, qual é a sua escolha? Essa é a questão que deve ser feita pelas pessoas quando você está trabalhando em um relacionamento, qual é a sua escolha? A minha escolha é pelo amor e o crescimento”, concluiu.

O casal criou a fundação Just Keep Livin (apenas siga vivendo), que incentiva práticas saudáveis para adolescentes. Camila também administra um perfil na rede social chamado Women of Today’ (a mulher de hoje), que fala sobre alimentação saudável e positividade corporal.