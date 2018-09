Cameron Diaz se aposentou da carreira de atriz, informa amiga

A atriz norte-americana Cameron Diaz decidiu se aposentar da carreira de atriz, segundo sua amiga Selma Blair Foto: Neil Hall/Reuters

Fora das telonas desde 2014, a atriz Cameron Diaz decidiu se aposentar da carreira de atriz, segundo sua amiga Selma Blair. Conversando com o jornal britânico Metro, Blair falou sobre uma conversa que teve com Diaz sobre uma possível sequência para o filme Tudo Para Ficar Com Ele, em que atuaram juntas em 2002, e a atriz disse que não estava interessada porque se aposentou.

“Eu almocei com a Cameron outro dia e nós estávamos falando sobre o filme. Eu queria ter feito uma sequência, mas a Cameron se aposentou de atuar. Ela está toda ‘não quero mais’”, disse Blair. Segundo a atriz, Cameron se aposentou para dedicar mais tempo à família e a seu marido, Benji Madden. “Ela não precisa mais fazer filmes. Ela está com uma vida ótima, não sei se existe algum roteiro que a convenceria a mudar de ideia. Ela está feliz”, completou.

Cameron Diaz teve seu primeiro papel de destaque em 1994, quando fez o filme O Máscara, e teve carreira sólida em Hollywood, sendo indicada quatro vezes ao Globo de Ouro por conta de seus papéis nos filmes Quem Vai Ficar com Mary?, Quero Ser John Malkovich, Vanilla Sky e Gangues de Nova York.