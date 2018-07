Calvin Harris revela parcerias de seu novo álbum e internet vai à loucura

O DJ Calvin Harris. Foto: Danny Moloshok / Reuters

O DJ Calvin Harris fez o anúncio do lançamento de seu próximo álbum, Funk Wav Bounces Vol. 1, que deve ser lançado em 30 de junho deste ano.

Entre as inúmeras parcerias anunciadas para as músicas do disco, chamam atenção grandes nomes como Katy Perry, Ariana Grande, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Pharrel Williams e John Legend.

Assim que a notícia veio à tona, os fãs começaram a delirar nas redes sociais. Veja algumas das reações abaixo!

Calvin Harris ft. Katy Perry ... Esse momento é nosso pic.twitter.com/uuPMFXmLjQ — Central Katy Perry (@SiteCentralKP) 9 de maio de 2017

"Calvin Harris vai lançar um feat com a Katy Petry" pic.twitter.com/Nt2VFNwUHg — Guilherme Castelli (@Guilherme02015) 9 de maio de 2017

Vai ter um Calvin Harris ft. Katy Perry gente nao vai ser um feat, vai ser O FEAT só veeeem pic.twitter.com/rc8F8eAfnC — Cat From Paramore (@Laryssa_Katycat) 9 de maio de 2017

nicki no novo álbum do calvin harris pic.twitter.com/HtX0wJdkHL — ㅤpedro (@pedronika) 9 de maio de 2017

Katy Perry estará no próximo álbum de Calvin Harris meu pai, SONHO VIRANDO REALIDADE, amem✨❤ pic.twitter.com/edbWEUHvLL — tthi s a d (@tthicerdeira) 9 de maio de 2017