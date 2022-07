Calvin Harris lança 'Stay With Me', parceria com Justin Timberlake, Halsey e Pharrell; ouça

Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams e Calvin Harris para a divulgação da música 'Stay With Me', que fará parte do próximo álbum do DJ. Foto: Sony Music

Calvis Harris lançou nesta sexta-feira, 15, a música Stay With Me, gravada em parceria com três grandes nomes da música: Justin Timberlake, Halsey e Pharrell.

A faixa ainda veio acompanhada de um videoclipe estrelado pelo trio, com visuais psicodélicos e referências aos anos 1970 e 1980. O responsável pela direção foi Emil Nava.

A canção integra o próximo álbum do DJ, Funk Wav Bounces Vol. 2, que estreia em 5 de agosto. Ele já lançou as músicas Potion com Dua Lipa e Young Thug, e New Money, com 21 Savage.

Além das faixas já divulgadas, o disco contará com outras parcerias de peso, como Chlöe, Charlie Puth, Snoop Dogg, Normani, Tinashe e Offset.

Confira o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais