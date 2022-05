Calvin Harris lança 'Potion', parceria com Dua Lipa e Young Thug; assista clipe

Calvin Harris lança 'Potion', em parceria com Dua Lipa e Young Thug. Foto: Instagram/@calvinharris

O DJ e produtor musical Calvin Harris lançou, nesta sexta-feira, 27, o single Potion, uma parceria com Dua Lipa e o rapper Young Thug.

O próximo álgum de Harris será lançado ainda em 2022, intitulado Funk Wav Bounces Vol. 2.

Ao longo da última semana, o DJ publicou diversos momentos de bastidor das gravações de Potion e do novo disco.

"Dua Lipa é minha pessoa favorita para trabalhar; a voz, a ética de trabalho, as brincadeiras, me sinto muito sortudo por ter conseguido fazer isso com ela!", afirmou Harris.

Nesta quinta-feira, 26, Dua Lipa publicou alguns trechos do clipe de Potion no Instagram, para alegria dos fãs.

Assista ao clipe de 'Potion':