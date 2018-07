Calvin Harris 'exclui' Taylor Swift após vê-la aos beijos com Tom Hiddleston

O DJ utilizou o Twitter para fazer uma série de desabafos sobre sua ex. Foto: Reprodução

Parece que o término do namoro entre Calvin Harris e Taylor Swift não foi tão tranquilo quanto eles divulgaram. O DJ parou de seguir a ex-namorada em todas as suas redes sociais.

Harris deletou todas as fotos do ex-casal em seu Instagram, além de ter apagado a mensagem em seu Twitter que anunciava o término de seu namoro de uma maneira amigável.

A suspeita é de que Calvin teria se irritado ao se deparar com as fotos divulgadas pela jornal britânico The Sun, que mostram Taylor aos beijos com o ator Tom Hiddleston, intérprete de Loki em Os Vingadores.

Na última quarta-feira, o DJ tuitou a mensagem: "Oh cara, algo está prestes a vir abaixo", que não demorou muito para ser apagada.

Calvin tuitou uma mensagem estranha na última quarta-feira, 15, mas deletou logo em seguida. Foto: Reprodução/Twitter

Taylor não se pronunciou até o momento. Ela e Hiddleston se conheceram melhor após dançarem juntos no baile de gala do MET deste ano. Os dois foram filmados se divertindo durante a festa oficial do baile, e os vídeos acabaram repercutindo nas redes sociais.