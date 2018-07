'Calvin Harris está bem sem Taylor Swift', diz John Newman

Foto: Bang Showbiz

John Newman, dono do hit "Love Me Again", disse que o Calvin Harris é forte e que não precisou de ninguém para se consolar após terminar o namoro de 15 meses em junho deste ano.

"Ele não precisou de ninguém. Suas emoções são fortes, ele tem uma mente forte. Ele é um trem que nunca vai parar. Os limites são literalmente infinitos para ele. O que ele fez não é nada comparado ao que ele pode fazer", disse Newman ao The Sun.

O amigo do DJ também brincou que liga para Harris para "verificar se ele está escondido em segurança" durante a noite.