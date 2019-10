Caio Castro fala de Grazi Massafera e Serginho Groisman aprova casal

O ator Caio Castro e a atriz Grazi Massafera. Foto: Lu Prezia/Estadão | Paulo Belote/Globo

Caio Castro foi um dos convidados do programa Altas Horas, da Rede Globo, neste sábado, 26. O ator mandou um beijo para Grazi Massafera e recebeu um questionamento de Serginho Groisman.

No final do programa, o apresentador agradece a participação de Caio Castro que também demonstra estar satisfeito por ter participado da atração pela 11ª vez. "Queria mandar um beijo para toda plateia que recebe a gente e queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente. Queria mandar um beijo para a Grazi Massafera", diz o ator.

"Eu também quero mandar um beijo e uma curiosidade", diz Serginho Groisman que é interrompido por uma explicação de Caio. "Eu só mandei um beijo."

O apresentador do Altas Horas continua: "entendi. A expressão sair do armário ela pode dizer muitas coisas. Então, vocês saíram do armário".

"Eu só estou mandando um beijo, pô", justifica o ator.

Serginho Groisman insiste: "Mas a pergunta é outra. Vocês estão saindo do armário ou entrando no armário? Sei lá. O que for".

"A gente passeia na casa inteira, dá um rolê ali", afirma Caio Castro. A plateia vibra e bate palmas enquanto o apresentador também comemora: "Acabamos de saber! Um beijo para Grazi também. Adorável. Esse casal a gente ó [faz sinal de positivo]. Eu aprovo. Vocês aprovam?".

Caio Castro alerta: "você que falou casal". Serginho Groisman emenda: "eu não falei que está, eu aprovo". O ator encerra a conversa sorrindo: "Ah, demorou. Obrigado".

Caio Castro negou namoro com Grazi Massafera na quarta, 23

Na última quarta-feira, 23, Caio Castro disse, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, que não está namorando. "Estou feliz, eu sempre estou feliz, namorando ou não. Sou um cara que sei lidar muito bem com a solidão... não com a solidão, mas [com] não ter alguém para dividir, [com não ter] uma namorada", afirmou ele. Perguntado se estava namorando ou não, ele foi categórico: "não estou namorando".

O ator falou ainda sobre relacionamentos. "Eu acho que eu demoro um pouquinho para ir, também para não me machucar. Mas aí, quando eu vou também, aí segura, aí eu me jogo", afirmou. "Se é para se apaixonar, se apaixona de verdade", disse.

Rumores indicam que Caio Castro e Grazi Massafera estão namorando

As especulações sobre os dois estarem em um relacionamento começaram em setembro, quando os artistas teriam se beijado na festa de aniversário de Luciano Huck, segundo informou o site Notícias da TV. Desde então, eles têm sido vistos juntos, inclusive passeando de mãos dadas.

