Caio Castro e Grazi Massafera falam sobre namoro: ‘amor da minha vida’

O ator Caio Castro e a atriz Grazi Massafera. Foto: Lu Prezia/Estadão | Paulo Belote/Globo

O ator Caio Castro participou de uma live realizada por Marcos Mion no Instagram na quinta-feira, 18, e no final da transmissão acabou falando sobre o seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Ela também apareceu no vídeo ao lado de Caio, comentando sobre o momento que está vivendo.

“Eu sou muito reservado em alguns assuntos assim, e esse é um deles”, comentou Caio quando perguntado por Mion sobre o relacionamento. No meio da conversa dos dois Grazi fez um comentário na live em que dizia que era o “amor da vida” de Caio.

Após Mion ler a mensagem, o ator chamou Grazi para aparecer na live, e também a chamou de “amor da minha vida”. “É bom ver vocês juntos, dá para ver a camaradagem, a sintonia entre vocês. É muito bom quando a gente vê um casal jovem que se aparece, que se dá bem e que tem uma energia igual”, comentou Mion para os dois.

“É bom quando a gente está junto, e a gente poder ser a gente mesmo, sem nada, sem filtro”, comentou Grazi, e Caio concordou com a afirmação. Os rumores sobre um relacionamento entre os atores começaram em setembro de 2019, e no dia 12 de junho Grazi publicou no Instagram duas fotos do casal, para comemorar o Dia dos Namorados.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais