Caio Castro agride fotógrafo em balada na Bahia

Foto: Paulo Cardeal/Globo

O ator Caio Castro agrediu o fotógrafo André Ligeiro na madrugada desta sexta-feira, 30, em uma balada em Trancoso, na Bahia, segundo o Glamurama.

Ele teria pedido para não ser fotografado, mas André fez o clique e, em seguida, foi agredido pelo ator com uma cabeçada. O fotógrafo levou três pontos no supercílio, no ambulatório do local.

O E+ não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do ator. O portal Ego afirma que a confusão foi confirmada pela assessoria, que também pediu desculpas. "Na madrugada desta sexta-feira, 30, o ator Caio Castro esteve presente na festa Saravá, em Trancoso, Bahia, acompanhado de amigos. Ao chegar, a assessora de eventos que estava com com o ator, pediu que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes no evento. Houve um desentendimento no local. O ator lamenta o ocorrido e pede desculpas ao fotógrafo André Ligeiro e todos os profissionais que se sentiram ofendidos", diz o comunicado publicado no portal.