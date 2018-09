Caio Blat posta primeira foto com filho após reaproximação

Caio Blat com o filho Antonio e a ex-mulher Ana Ariel Foto: Instagram/@caio_blat

Depois de passar mais de uma década sem ver o filho, Caio Blat retomou contato com o garoto recentemente e publicou uma foto com ele na quarta-feira, 7.

Antonio foi adotado por Blat e por sua ex-mulher, a cantora lírica Ana Ariel, durante o casamento que durou três anos, entre 2001 e 2004. Em 2016, Ana explicou que proibia o ator de ver o filho havia 12 anos. “Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido”, disse em entrevista exclusiva ao programa Câmera Record.

Blat escreveu no Instagram que, agora, o garoto está de volta em sua vida. "Para minha maior alegria!", adicionou. O ator desejou um feliz aniversário para Antonio, que completa 15 anos.

No ano passado, o garoto já havia publicado fotos com o pai. Em uma delas, escreveu: "E aí, me diz se não é uma grande felicidade ter mais próximo a família".

