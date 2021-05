Caetano Veloso recebe a segunda dose da vacina contra a covid-19

Caetano Veloso sendo imunizado contra o coronavírus Foto: Instagram/ @caetanoveloso

Caetano Veloso, de 78 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira, 25. O cantor tinha tomado a primeira dose da Oxford/AstraZeneca no dia 4 de março.

O artista foi imunizado em um posto de saúde na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo do momento da vacinação e, depois, aparece ao lado da equipe médica do local comemorando: "Viva o SUS".

"Tomei a segunda dose! Vacinar-se sempre é o certo. Fique em casa se puder e se cuide! #EuMeCuido", escreveu na legenda do post no Instagram.

No mesmo dia, outra personalidade também foi imunizada, em São Paulo. Claudia Rodrigues, de 50 anos, recebeu a primeira dose da Pfizer. A atriz tem esclerose múltipla e, por isso, se encaixa no perfil de prioridades para receber a vacina.

"Estou tão feliz! Hoje tomei a primeira dose da Pfizer. A próxima é só em agosto. Mas, sabe o que é melhor de tudo isso? Além de me proteger contra o coronavírus, esse imunizante pode me ajudar com a cura tão esperada da esclerose múltipla", compartilhou nas redes sociais.

"Isso porque em ratos já teve reversão da doença e cura das sequelas. Apesar de ter resultados só nos animais ainda, é uma grande esperança. Então, fica a dica: se você tem esclerose múltipla, se vacine com a Pfizer. Tive que vir para São Paulo, porque em Curitiba não tinha essa vacina. Mas deu tudo certo. Obrigada Deus", celebrou.

Vale ressaltar que não há estudo científico que comprove que a vacina contra o coronavírus é capaz de curar a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune.