'Cadê eu?', pergunta filha de Gagliasso e Giovanna Ewbank ao ver propaganda dos pais

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e a filha Titi. Foto: Instagram/@brunogagliasso

Giovanna Ewbank gravou na noite de quarta-feira, 12, a reação de sua filha, Títi, ao ver a propaganda dos pais num painel de um aeroporto.

Giovanna primeiro brincou ao ver o cartaz com sua imagem e a do marido, Bruno Gagliasso. "Oi, amor. Obrigada por me receber no aeroporto. Eu amo quando você me recebe, eu te amo. Sabia que iria fazer essa surpresa", disse.

A pequena, no entanto, sentiu falta de estar com a família na imagem e questionou: "Cadê eu?". A mãe registrou o momento e publicou o vídeo seu perfil no Instagram. "Títi disse que quer aparecer na propaganda (risos). Não dou conta!", escreveu.

Veja abaixo a publicação.