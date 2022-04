'Cada vez mais lúcido', diz irmão de Rodrigo Mussi em novo comunicado

Duas semanas após acidente de carro, Rodrigo Mussi tem 'evolução considerável' e está 'cada vez mais lúcido'. Foto: Instagram/@globoplay e @rodrigo.mussi

Continua evoluindo! Nesta quarta, 13, o irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, divulgou informações do quadro de saúde do ex-BBB. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ele disse que o segundo eliminado do reality show continua evoluindo na recuperação.

"Hoje, o Rod teve uma evolução considerável. Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido", escreveu Diogo Mussi no início do comunicado.

Sem muitos detalhes e novidades de como Rodrigo está, o irmão do ex-BBB aproveitou para agradecer a todos pelas orações e pediu que continuem mandando boas vibrações. "Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. 'Bora, Rod'", finaliza.

Duas semanas após o acidente, a evolução de Rodrigo Mussi é considerada um milagre para os médicos que acompanham o caso.