'Cada gravação era uma emoção diferente', diz Ticiane Pinheiro sobre o 'Canta Comigo Teen'

Ticiane Pinheiro apresenta o 'Canta Comigo Teen' ao lado de Rodrigo Faro. A terceira temporada do reality estreia neste domingo, 3, às 18h, na TV Record. Foto: Antonio Chahestian

"Gravar com crianças é sempre maravilhoso e eu tento valorizar as melhores respostas e a singularidade de cada uma delas". É desta forma que Ticiane Pinheiro descreve seu trabalho no Canta Comigo Teen, reality musical da TV Record que retorna para sua terceira temporada nesta domingo, 3, a partir das 18h.

A proposta é simples, mas desafiadora: em apresentações em grupos ou individuais, jovens de 9 a 16 anos devem convencer 100 jurados de que merecem estar no programa. Quanto mais jurados se levantarem para cantar, mais pontos. Os nomes que compôem o júri são, em sua maioria, cantores, atores e influenciadores digitais.

O reality é uma adaptação mirim do formato All Together Now, que surgiu no Reino Unido, mas também possui uma versão 'adulta' transmitida pela emissora. A atração é apresentada por Rodrigo Faro e por Ticiane, que fica responsável por entrevistar os candidatos e suas famílias nos bastidores da competição.

"Minha função no programa é envolver essas famílias e tornar aqueles momentos memoráveis. Para isso, precisamos ter um preparo e uma inteligência emocional para lidar com os sonhos daquelas pessoas", explica a apresentadora.

Segundo ela, a tarefa nem sempre é fácil: "Às vezes, por exemplo, eu percebo que o sonho é mais dos pais do que da própria criança, mas é preciso lidar da melhor maneira possível. Vemos casos onde a criança é o sustento da família e eles apostam todas as fichas nelas" - o vencedor da competição leva R$200 mil para casa.

Tici conta que o Canta Comigo Teen 3 terá algumas novidades: agora, os pais que estão no pré show não vão saber a pontuação dos filhos durante a apresentação. As famílias e as crianças só saberão dos resultados depois. "Isso causa uma expectativa muito maior, acaba sendo mais emocionante", afirma.

Ticiane Pinheiro nos bastidores do 'Canta Comigo Teen'. Foto: Antonio Chahestian

Do jornalismo aos realitys

Além do Canta Comigo, Ticiane integra o elenco de outros dois programas da TV Record, o reality Troca de Esposas, em que um marido ou esposa enfrenta o desafio de morar na casa de outra família por uma semana, e o matinal Hoje em Dia, que ela divide com Ana Hickmann, Cesar Filho e Renata Alves.

"O Hoje em Dia é um programa ao vivo, com jornalismo e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós damos notícias que muitas vezes estão acontecendo em tempo real, a demanda é muito mais imprevisível. Já num reality, as coisas são mais constantes, você sabe o formato e tem certa dimensão das coisas que podem acontecer", diz. "O ‘Canta’ lida com o sonho de muitas crianças e suas espontaneidades, cada gravação era uma emoção diferente. Você acaba sonhando junto, torcendo, se divertindo".

Apesar de consolidada como apresentadora, Tici já foi modelo, fez novelas e, hoje, também pode ser considerada influenciadora digital, já que divide sua rotina com 488 mil inscritos no YouTube. Contudo, ela afirma que sua grande paixão é a televisão: "Me sinto desafiada diariamente e a cada novo projeto. O programa ao vivo é um enorme desafio e essa adrenalina me move".

Vida pessoal

Para além de sua carreira, Tici não esconde o amor pela família e pelas filhas. Rafaella, de 12 anos, é fruto da relação com o empresário Roberto Justus, e Manuella, prestes a completar três, veio do casamento com o jornalista Cesar Tralli.

"Amo minha família mais que tudo e também amo trabalhar, então faço questão de equilibrar essas duas partes. Quando saio para trabalhar, sei que é um bem que faço para mim mesma", diz a apresentadora. "Eu estando feliz, sei que consigo fazer todos em minha volta felizes".

No período em que concedeu entrevista ao Estadão, Ticiane estava de férias com a família no Ceará. Segundo ela, "sair da rotina" é importante para que volte com uma mente boa para o trabalho.

"Quando estou com a mente relaxada fico mais criativa e surgem muitas novas ideias. As férias também fazem muito bem às minhas filhas, para o casal, para mim como mulher, mãe e apresentadora", conclui.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais