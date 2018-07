Cada dia um novo cabelo: Ludmilla aparece de peruca azul

Meus filhos musicais e do coração! Muito feliz de receber @mumuzinhoc, @adrianabombom e @ludmilla no Boteco da Marrom. Segunda-feira que vem tem mais e dessa vez quem estará aqui será @pretagil! Esperamos todos vocês no Clube Ginástico Português, Barra da Tijuca, a partir das 20h! Os ingressos já estão à venda no site Ingresso Mais! (Alcione) http://www.ingressomais.com.br/2.0/Ingressos-para/BOTECO_DA_MARROM_ALCIONE__PRETA_GIL_1909-RIO_DE_JANEIRO-RJ/7997 OBS: O Clube fica dentro do Condomínio Village Marapendi, na divisa da Barra com o Recreio. Atrás do shopping Barra World e dos prédios Barra Bali, Rio de Janeiro. Se forem utilizar o GPS, coloquem Rua Djalma Ribeiro, S/N!

