Cachorro de Luan Santana morre e cantor lamenta no Instagram

Luan Santana com o Puff, seu cachorro. Foto: Instagram / @luansantana

O cachorro poodle de Luan Santana morreu no último domingo, 3, e o cantor fez uma homenagem para o animal no Instagram.

Ele publicou um vídeo com uma sequência de fotos ao lado do cão, chamado Puff, e desabafou sobre o momento com um texto na rede social.

"De uns tempos pra cá seu latido foi ficando fraco porque a dor nas costas não deixava. Seus olhos foram perdendo o brilho e suas pernas vacilando. Hoje ele foi latir em outro lugar. Criou asas e voou pra longe de nós", escreveu.

"Aquele floquinho de neve se transformou na alegria da casa e nos fez feliz por 15 anos. Puff, se fosse pra te dar um apelido seria 'o cachorro que parecia mais gente que a gente'. Descanse em paz, meu amigo. Você tá latindo forte agora. Pelo menos eu ainda consigo ouvir", completou.

Maisa Silva, que é amiga de Luan, lamentou o ocorrido lembrando de quando perdeu seu cachorro de estimação. "Que Deus conforte seus corações. Ele está num lugar melhor e vai ser para sempre lembrado com muito carinho."

Veja a homenagem: