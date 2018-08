Cachorro de Anitta tem poltrona própria em jatinho

Anitta deu carona a seu cão em jatinho Foto: Iara Morselli / Estadão

Muitas personalidades levam seus animais de estimação para lhes fazer companhia em viagens. É o caso de Anitta, que postou uma foto de seu cachorrinho em seu Instagram nesse domingo, 21.

Um fato curioso, porém, não deixou que a foto passasse despercebida. O animal pega carona no jatinho em que ela se locomove, claro, mas o inusitado é que ele tem uma poltrona própria para si.

O animalzinho foi adotado por Anitta através do Instituto Luisa Mell. A ativista pela causa animal e coordenadora do instituto postou uma foto no último dia 13 de janeiro para contar que a artista havia feito a boa ação.

"É evidente o amor dela (e do marido) por cães (ela já os chama de filhos)! E sem dúvida é um grande exemplo para os milhões de fãs que ela tem no Brasil", disse Luisa Mell.

Confira a foto do cachorrinho de Anitta desfrutando a viagem de jatinho:

Cachorro da cantora desfrutando viagem em jatinho Foto: Instagram / @anitta