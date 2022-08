Cachorro brincalhão pula em repórter durante entrada ao vivo

O repórter Eduardo Paganella foi surpreendido por um ataque de fofura de um cachorrinho durante link. Foto: Instagram/@eduardopaganella

O repórter Eduardo Paganella, da afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, foi surpreendido por um acotecimento inusitado no momento que ia entrar ao vivo através de um link. O jornalista foi o alvo de brincadeiras de um cachorro bem animado, que pulava nas pernas de Eduardo enquanto o repórter tentava se concentrar em seu trabalho.

Eduardo registrou o momento do ataque de fofura e postou em seu Instagram. No vídeo, ele aparece pronto para entrar, quando o cachorrinho olha o repórter de longe e vai chegando perto aos poucos. Ele cheira, olha para o lado e vai se aproximando, até que não resiste e começa a pular no jornalista pedindo carinho.

A postagem fez sucesso e os seguidores comentaram o feito do cachorrinho. "Então quase tivemos 'Bom Dia é o Bicho' ao vivo hoje, é?", disse um internauta. "Hahaha, tenho uma cachorra que faz igual… Sempre", disse outra. Além da cena ter divertido os seguidores, é possível ao fundo ouvir a risada do cinegrafista que estava com Eduardo.

O encontro inusitado, que ocorreu no último dia 11 de agosto já tem mais de duas mil curtidas e quase 8 mil visualizações.