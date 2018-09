Cachorro adotado por Meghan Markle ganhará duas biografias

Meghan Markle Foto: Eddie Mulholland / Pool via Reuters

Guy foi abandonado em uma floresta em Kentucky, nos Estados Unidos. O beagle foi parar em um abrigo no Canadá e foi naquele país que conheceu sua dona, Meghan Markle.

A atriz filmava cenas para a série de TV Suits quando adotou o pet. E foi amor à primeira vista.

De mendigo à integrante da realeza britânica, Guy se mudou em novembro do ano passado para a Inglaterra, quando Markle se casou com o príncipe Harry, se tornando a duquesa de Sussex.

Essa vida de sonho no Palácio de Kensington será retratada em dois livros ilustrados. Camille March e Mike Brumm, além do ilustrador EG Keller, contarão a história em His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog.

Livro 'His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog' conta história do cachorro da duquesa de Sussex. Foto: Reprodução

A outra publicação será The Duchess and Guy: A Rescue-to-Royalty Puppy Love Story, de Nancy Furstinger, com ilustrações de Julia Bereciarty.

The Duchess and Guy: A Rescue-to-Royalty Puppy Love Story, livro de ilustrações sobre cão de Meghan Markle. Foto: Divulgação

Meghan também tem o pastor alemão Bogard, mas ele não vive na Inglaterra. Considerado idoso para viajar, o cachorro vive no Canadá com amigos da atriz.