‘Cachorrinhas’: Luísa Sonza lança um dos clipes mais caros da carreira e promete ‘nova fase’ em 2023

Luísa Sonza lançou uma nova música, 'Cachorrinhas', em comemoração ao aniversário dela nesta segunda-feira, 18. Foto: Pam Martins

A cantora Luísa Sonza completou 24 anos nesta segunda-feira, 18, e, para comemorar, lançou a música Cachorrinhas.

A canção chega um ano após o lançamento do álbum Doce 22, marcado por um período em que a cantora enfrentou muitas questões ligadas à saúde mental, e representa a celebração das conquistas e de uma fase "mais feliz e leve" da artista.

"No ano passado, por mais que eu estivesse com as pessoas que eu amo, eu estava um caco por dentro. Cachorrinhas é uma coisa cômica, engraçada, feliz e leve, da mesma forma que me sinto agora", conta a cantora durante entrevista coletiva realizada na segunda.

Cachorrinhas também ganhou um novo clipe, que, segundo a cantora, é um dos mais caros da carreira. Fernando Nogari, diretor responsável pela produção, revelou que o vídeo foi todo gravado em película.

"A película traz uma emoção, é a luz reagindo ao filme. E eu queria que o filme tivesse essa vida", afirma o diretor.

Luísa já tinha adiantado detalhes sobre o que esperar da nova produção no final de junho após algumas imagens do vídeo serem vazadas.

Segundo um tuíte publicado pela artista, Cachorrinhas vai encerrar uma linguagem musical que ela utiliza desde o início da carreira. “Preparem-se para um novo momento, principalmente a partir do ano que vem”, escreveu na ocasião.

Não que nunca mais teremos farofa, mas se preparem pra um novo momento, principalmente a partir do ano que vem. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 30, 2022

Durante a entrevista, Luísa reafirmou que 2022 é o que chama de "um ano de manutenção e transição". "É um ano em que eu estou acostumando o público aos poucos para a nova era que eu vou lançar em 2023", comenta.

Segundo a cantora, o lançamento mistura os elementos dançantes com que os fãs estavam acostumados e uma estética "dark". "A próxima era vem de uma maneira bem diferente, sóbria e madura. Cachorrinhas encerra uma menina que viveu intensamente", diz.

A música, inclusive, também finaliza a "era das coreografias", que acompanharam Luísa e viralizaram, principalmente, com hits como Sentadona. "Não há coluna que aguente (risos). A nossa dança vai mudar drasticamente na nova era", revela a artista.

Flávio Verne, coreografo e diretor artístico responsável pela dança de Cachorrinhas, prometeu que o lançamento trará uma coreografia intensa e que nunca foi experimentada. "A gente quis dar um passo além do que a gente estava construindo", afirma Flávio.

O clipe também contou com a participação especial das pets da cantora, as cachorrinhas Gisele Pinschers, Britney Spinchers e Duda Beainscher Sonza e a gata Rita Lee Sonza.

Luísa chegou a fazer uma ação em prol dos direitos dos animais antes do lançamento. A cada 100 pré-saves de Cachorrinhas, 1 kg de ração era doado para uma associação parceira do Instituto Luisa Mell em uma colaboração com a marca Petlove.

A produção é a primeira parceria da artista com o grupo Tropkillaz e o primeiro lançamento ao lado da gravadora Sony Music, com quem Luísa assinou um contrato recentemente para focar na carreira internacional.

Confira o clipe de Cachorrinhas:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais