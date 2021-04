Cacau Protásio passa por segunda cirurgia, após pancreatite aguda

Cacau Protasio passou por uma cirurgia de urgência na semana passada Foto: Instagram / @cacauprotasiooficial

O marido de Cacau Protásio, Janderson Pires, revelou que a atriz está bem, depois da realização de uma nova cirurgia, nesta terça-feira, 13. A atriz foi internada em hospital no Rio de Janeiro, no dia 31 de março, após ser diagnosticada com pancreatite aguda.

"Ótimas notícias, amigos! A inflamação da pancreatite que nos preocupava foi tratada e, hoje, Cacau fez a cirurgia para retirada da vesícula. Ocorreu tudo bem e agora a recuperação é mais tranquila", informou o fotógrafo, em publicação no Instagram.

"Nossa imensa gratidão a todos que rezaram e emanaram energias boas para sua melhora. Obrigado aos profissionais de saúde que tanto se dedicam ao nosso bem, nossos verdadeiros heróis", completou Janderson.

A informação de que Cacau havia sido internada foi compartilhada nas redes sociais da atriz, na última segunda-feira, 5. Na época, a equipe da artista informou que se tratava de um caso grave e que ela precisaria passar por duas operações.

"Ela já fez a primeira cirurgia, deu tudo certo, e vai fazer a segunda semana que vem. Só precisou internar por ser muito grave. O medo é grande, devido a esse momento tão terrível de covid-19, mas agora ela está bem. Está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital", explicou a equipe de Protásio.