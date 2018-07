Burger King coloca Gretchen entre os ingredientes de seu lanche

Gretchen ganhou espaço até entre os ingredientes do Burger King Foto: instagram.com/mariagretchen

No novo video para promoção do lanche Picanha Churras, produto da rede de hamburgueria Burguer King, o ingrediente vinagrete apareceu um com nome diferente: vinagretchen.

No vídeo publicado em sua página no Facebook, o Burger King afirma que "se é pra falar de Picanha Churras, tem que ser zerando a internet". De fato, Gretchen é mesmo uma rainha, que já foi reconhecida até por Nicki Minaj.

O meme de Gretchen dançando vem logo após a apresentação dos ingredientes do lanche Picanha Churras, que leva hamburguer de picanha, queijo cheddar, farofa crocante, maionese de alho assado.

No Twitter os usuários comentaram. Veja algumas reações:

