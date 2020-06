Bug Hall, o Alfafa de ‘Os Batutinhas’, é preso nos Estados Unidos

O ator Bug Hall ficou conhecido por interpretar o Alfafa em 'Os Batutinhas' Foto: Instagram / @bug_hall I Reprodução

O ator Bug Hall, conhecido por interpretar o personagem Alfafa em Os Batutinhas, foi preso neste fim de semana após ser pego em flagrante utilizando substâncias químicas inalantes cujo consumo é ilegal. A informação é do site TMZ, que informa que a prisão ocorreu no Texas, Estados Unidos.

Segundo o site, Hall estaria em um quarto de hotel na cidade de Weatherford. A polícia recebeu uma ligação de um parente do ator, que estava preocupado com ele e pediu para os oficiais checarem sua situação. Ao chegarem no local eles encontraram uma grande quantidade de latas de aerossol.

Questionado, o ator teria confirmado que estava inalando os produtos, e foi preso por uso e posse de substância química volátil, algo ilegal no Texas. O site informou também que Hall não reagiu à prisão. De acordo com os registros da cadeia do condado de Parker, para onde o ator foi levado, ele foi preso no dia 20 de junho e liberado no dia dia 21.

Bug Hall possui 35 anos de idade, é casado e tem duas filhas. Seu papel mais famoso foi o de Alfafa em Os Batutinhas, filme de 1994 em que ele atuou quando tinha nove anos. O ator também participou de séries como CSI e Criminal Minds.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais