Buddy Valastro, o 'Cake Boss', lamenta a morte da mãe em rede social

Mãe do confeiteiro Buddy Valastro sofria com doença há oito anos Foto: Edu Moraes/Record

Mary Valastro, mãe do confeiteiro Buddy Valastro, morreu na manhã quarta-feira, 22, aos 69 anos.

“Ela morreu cercada por todos os filhos. A condição de Mary foi piorando cada vez mais nos últimos meses, então não foi uma morte súbita, mas ainda extremamente dolorosa para a família”, declarou um porta-voz do confeiteiro, dono da Carlo's Bakery, à revista People.

Mary lutou durante oito anos contra uma esclerose lateral amiotrófica. Ainda de acordo com o porta-voz, “Buddy e suas irmãs estão completamente devastados".

Em sua conta no Instagram, Buddy fez uma publicação emocionada sobre a perda da mãe. "Peço paciência e respeito enquanto assimilamos a notícia. Sua batalha com a doença terminou. Ela não está mais sofrendo e espero que ela esteja dançando I Will Survive com o meu pai agora”, escreveu.