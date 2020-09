Buddy Valastro detalha acidente que causou cirurgia em sua mão

Buddy Valastro em hospital após sofrer acidente Foto: Instagram / @buddyvalastro

Buddy Valastro deu mais detalhes sobre o acidente que sofreu recentemente, que fez com que passasse por duas cirurgias em sua mão direita. O apresentador falou sobre o momento em entrevista ao programa Good Morning America, nos Estados Unidos, ao lado de seu filho Marco, de 13 anos.

Segundo o confeiteiro, tratava-se de mais um domingo típico em sua casa, enquanto esperava para assistir a um jogo de futebol americano do New York Giants. Ele e sua família estavam jogando boliche na pista particular que existe em sua casa, quando a máquina que recoloca os pinos emperrou.

"Fui lá para consertá-la, algo que já fiz centenas de vezes", conta Buddy Valastro, que afirma que virou a cabeça por um momento e, nessa distração, viu a máquina perfurar sua mão entre os dedos médio e anelar.

O apresentador contou estar orgulhoso de seus filhos, que o ajudaram prontamente, e ressaltou a importância de todos terem mantido a calma. Ele foi levado a um hospital e passou por cirurgias posteriormente.

Nesta segunda-feira, 28, Buddy Valastro também publicou uma foto ao lado da família. "Abençoado por ter minha bela família ao meu lado e muito grato por todo amor e apoio de minha família das redes sociais", escreveu na legenda.