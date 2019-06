BTS World: Grupo de k-pop BTS lança jogo gratuito para celular

A banda de K-Pop BTS. Foto: AFP PHOTO / LISA O'CONNOR

O grupo de k-pop BTS lançou nesta quarta-feira, 26, o jogo BTS World. Disponível no mundo inteiro gratuitamente para dispositivos iOS e Android, o game permite que os usuários gerenciem o início da carreira do grupo, por volta do ano de 2012.

O objetivo da brincadeira é transformar os sete membros do grupo de k-pop em astros da música. Para isso, o jogador terá que completar missões como empresário do BTS. A Netmarble assina o desenvolvimento do jogo, que conta com dez mil fotos e cem videoclipes.

A trilha sonora do BTS World é inédita e foi criada pelo grupo. O álbum com as músicas novas será lançado na próxima sexta-feira, 28.