BTS vai lançar programa no Apple Music sobre história do grupo

BTS durante apresentação no Grammy Awards de 2022. O grupo lançará um série de três episódios no Apple Music que antecipa o lançamento da coletânea 'Proof'. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Em contagem regressiva para o lançamento da coletânea Proof, o BTS vai protagonizar um programa de rádio documental e limitado para a Apple Music sobre a história do grupo.

A série BTS Radio: Past & Present terá três episódios que serão divulgados semanalmente até a estreia de Proof, em 10 de junho. A primeira parte estará disponível já neste sábado, 28, no serviço de streaming.

O programa vai contar a jornada do BTS em se tornar um fenômeno do k-pop e vai compartilhar histórias e bastidores do grupo, incluindo músicas que foram importantes para a formação da banda.

"Nós queríamos usar esse programa para celebrar os nove anos de BTS com vocês e com o nosso Army ao redor do mundo. Cada episódio é dedicado a vocês", disse RM, integrante do grupo, à Apple Music.

O lançamento de Proof marca o aniversário da banda e reunirá 48 canções do grupo, incluindo três faixas inéditas, Run BTS, Yet To Come e For Youth.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais