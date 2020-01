BTS vai lançar novo álbum, 'Map of the Soul: 7', em fevereiro

Integrantes da boyband BTS na cerimônia do Golden Disk Awards em Seul, na Coreia do Sul Foto: Efe/ Epa/ Kim Hee-Chul

A boyband sul-coreana BTS anunciou nesta terça, 7, que o novo álbum, chamado Map of the Soul: 7, será lançado em 21 de fevereiro.

"Estamos ansiosos com o interesse e apoio contínuos de todo o nosso 'army' (exército, em inglês)", disse o grupo em mensagem publicada no aplicativo Weverse, referindo-se ao nome adotado pelos milhões de seguidores em todo o mundo.

Este novo álbum será o primeiro trabalho divulgado pela banda desde Map of the Soul: Persona, lançado em abril de 2019.

"As expectativas continuam altas enquanto o BTS continua sua série 'Mapa da alma'. Os fãs de todo o mundo estão impacientes para descobrir como a história continuará a partir do trabalho anterior, que explorou a mensagem de encontrar alegria no amor e comunicar-se com o mundo ", disse um porta-voz do BTS, citado pela revista Billboard, em comunicado para a imprensa.

BTS é uma referência chave e essencial dentro do K-Pop, o estilo pop originário da Coreia do Sul e que atingiu um milhões de fãs em todo o planeta.

O grupo é um septeto e conta com integrantes como Son RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V y Jungkook.

Um reflexo da popularidade extraordinária dessa formação é seu enorme eco nas redes sociais, onde o BTS tem 21,8 milhões de seguidores no Instagram, mais 23,4 milhões e 18,3 milhões em suas duas contas oficiais do Twitter.

Recentemente eles participaram como estrelas da festa de réveillon da Times Square em Nova York, nos Estados Unidos.

A boyband também tem sido muito bem-sucedida com o público latino. Um exemplo disso é a colaboração de J-Hope, um dos membros do BTS, com a figura hispânica Becky G, com quem assinou o single Canja de galinha.

Os fãs do BTS que desejarem podem reservar e comprar antecipadamente Map of the Soul: 7 a partir desta quinta, 9.