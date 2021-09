BTS segue no topo da parada Hot 100 da Billboard pela décima semana

Integrantes do BTS no lançamentos do novo single 'Butter' Foto: AP/Lee Jin-man

Os garotos do BTS têm motivos para comemorar nesta terça-feira, 7. Isso porque a Billboard divulgou a lista da parada Hot 100. O grupo k-pop está no topo pela décima semana consecutiva com o hit Butter.

Este é o single mais tocado nos Estados Unidos. Esta é a música que ficou mais tempo na primeira posição em 2021.

O recorde havia sido de Olivia Rodrigo, que ficou por dois meses com a canção Drivers License.

Em segundo lugar da Hot 100 da Billboard está Stay, com The Kid Laroi e Justin Bieber e, em terceira posição, Ed Sheeran, com Bad Habits.

Assista ao vídeo: