BTS lança clipe de ‘Dynamite’; assista

Grupo de k-pop BTS lança 'Dynamite' Foto: Instagram/@bts.bighitofficial

O grupo de k-pop BTS estava fazendo mistérios sobre a divulgação de um novo trabalho há algumas semanas e os fãs ficaram curiosos. Pois bem, nesta sexta-feira, 21, os rapazes coreanos lançaram um novo single.

Dynamite é um hit dançante e totalmente cantado em inglês.

Os cantores aparecem em cenas iniciais sozinhos, em ambientes diferentes, até se encontrarem.

A Big Hit Entertaiment, gravadora do BTS, afirma que a letra da canção fala sobre valorizar as "pequenas coisas da vida que a tornam verdadeiramente valiosa e especial".

Em um trecho da música, os integrantes repetem gestos semelhantes ao do rei do pop Michael Jackson.

David Stewart e Jessica Agombar, de What a Man Gotta Do, do Jonas Brothers, e I Love You's, de Hailee Steinfeld, ajudaram no single.

Assista ao vídeo: