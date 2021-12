BTS faz releitura natalina de 'Butter'; ouça

Integrantes do grupo k-pop BTS, que lançaram a versão natalina de 'Butter' Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Intitulada Butter (Holiday Remix), uma das canções de maior sucesso do BTS na atualidade foi repaginada e ganhou 'motivos natalinos'. Os garotos do grupo k-pop disponibilizam, a partir desta sexta-feira, 3, a versão da música remixada para dezembro.

Afinal, temos mais uma opção além de Mariah Carey e sua All I Want for Christmas is You para o fim do ano.

A canção, que mantém o tom alegre e animado a partir da original, já está disponível nas principais plataformas digitais de música.

Na arte, uma manteiga divertida aparece derretida e vira neve.

Ouça a versão natalina de 'Butter':

Nas redes sociais, os internautas comentaram: "Finalmente uma musiquinha de Natal decente. BTS nunca decepciona", escreveu um internauta. "Vou colocar Butter (Holiday Remix) nas festas de natal, quero ver quem vai tirar (risos) tá perfeita essa versão, manteiguinha em clima natalino", disse outro.

que amor a capa do remix de natal e tem até símbolo na hashtag #BTS_BUTTER pic.twitter.com/YNqkpzJUlK — ⁷ - JINDAY (@IachimolaIa) December 3, 2021

|03.12 21 Armys já escutaram o Novo remix de Butter versão natal? https://t.co/AMe8w3KmlY@BTS_twt pic.twitter.com/iCEKMzDwGB — BTS Purple BRASIL⁷ SEMI HIATUS| (@BTSPurpleBrasil) December 3, 2021

vou colocar Butter (Holiday Remix) nas festas de natal, quero ver quem vai tirar kkkk tá perfeito essa versão, manteiguinha em clima natalino — ℓiทα⁷ ᴮᴱ| BTS (@by_rosea) December 3, 2021

Finalmente uma musiquinha de natal decente BTS nunca decepciona pic.twitter.com/OovqbszoVJ — Mimi | Jin day | 3.6k TBU ✍ (@Emy_afmy) December 3, 2021