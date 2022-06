BTS faz live especial de 'Proof' com participação de Anderson Paak

BTS e Anderson Paak durante a transmissão 'Proof Live' nesta segunda-feira, 13 de junho. Foto: Youtube/BANGTANTV

Após o lançamento da coletânea Proof na última sexta-feira, 10, o grupo sul-coreano BTS realizou uma live para comemorar o novo disco e celebrar os nove anos de carreira.

Durante a transmissão, feita nesta segunda, 13, o grupo apresentou ao vivo três músicas disponíveis no álbum antológico, que reúne os maiores sucessos da banda desde sua formação.

Para a performance de Yet To Come, uma das canções inéditas do álbum, o BTS contou com uma participação especial: Anderson Paak apareceu tocando bateria com a banda de apoio.

Depois da apresentação, o integrante do Silk Sonic conversou por alguns minutos com os meninos do BTS. Ele contou que foi seu filho que o apresentou ao grupo de k-pop e disse que se tornou um fã desde então.

Além de Yet To Come, a banda também cantou as músicas Born Singer e For Youth. A live foi realizada em um cenário iluminado e desértico e os membros do grupo relembraram momentos espeicais dos nove anos de formação.

Confira a transmissão completa:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais