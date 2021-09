BTS fará primeiro show ao vivo desde início da pandemia em Los Angeles em novembro

BTS vence premiação da MTV em Los Angeles. Foto: MTV/via REUTERS

SEUL - A boy band sul-coreana BTS planeja fazer shows ao vivo em Los Angeles em novembro pela primeira vez desde o início da pandemia de coronavírus, que a obrigou a cancelar turnês mundiais e recorrer a apresentações virtuais, informou a empresa que agencia a banda nesta terça-feira.

Batizados de Permission to Dance on Stage, os shows acontecerão no Estádio SoFi da cidade norte-americana nos dias 27 e 28 de novembro e 1º e 2 de dezembro, disse a Bit Hit Music.

"Fazer um show presencial no meio da covid-19 não é fácil", disse a empresa em um comunicado publicado em sua plataforma de fãs Weverse.

"Podemos realizar o show nos Estados Unidos depois de levar em consideração os regulamentos de saúde nacional e regional".

Os eventos serão as primeiras apresentações ao vivo do grupo de sete integrantes desde que eles encerraram a turnê que foi da América do Norte à Europa e à Ásia em abril de 2019.

A banda teve que cancelar o que seria sua maior turnê internacional, que envolveria quase 40 shows, quando a covid-19 começou a se disseminar pelo mundo.

Em vez da turnê, a BTS fez apresentações virtuais, incluindo uma em outubro passado que atraiu mais de 990 mil espectadores de 191 países e cerca de 42,4 milhões de dólares em venda de ingressos.

A banda disse que os membros foram totalmente vacinados contra o vírus.