BTS é elogiado por filho de Michael Jackson, que vê influência do pai na atuação do grupo k-pop

O grupo de k-pop BTS Foto: REUTERS/Brendan McDermid

O que BTS e Michael Jackson têm em comum? Para Prince Jackson, filho do rei do pop, muita coisa.

Em entrevista com Liam McEwan, o herdeiro declarou que se sente animado em notar a influência da música do pai nas canções e no ritmo do grupo de k-pop.

“É muito interessante vê-los e quando vejo esse nível de influência, é muito legal! A forma como prestam respeito e homenagem à honra e ao legado do meu pai, é muito gratificante e comovente ver que eles têm tanto amor e respeito por ele”, acrescentou.

Prince Jackson acredita que Michael liderou tendência na música em todo o mundo. “É muito legal ver que meu pai foi um criador de tendências e que você pode ver como eles estão dando continuidade a essas tendências, mas também adaptando-as à era moderna e fazendo do seu próprio jeito. É muito legal continuar com esse fluxo criativo", ressaltou.

