BTS e Becky G: J-Hope, do grupo coreano, lança clipe com cantora americana; assista

A cantora americana Becky G e o sul-coreano J-Hope, integrante do grupo k-pop BTS. Foto: YouTube/ibighit

Há pouco mais de um mês, o grupo BTS anunciou uma pausa na carreira para descansar e relaxar. Segundo o comunicado oficial na época, o período de férias “será estendido”.

Apesar disso, os fãs da banda coreana estão atentos.

Nesta sexta-feira, 27, a comunicação do perfil oficial do BTS com a cantora Becky G no Twitter já foi suficiente para que os internautas especulassem uma parceria entre eles.

A cantora publicou nas redes sociais uma mensagem enigmática com a hashtag #BeckyTemOutroSegredo, após lançar o single Secrets.

Os rapazes do BTS comentaram: “Ei, Becky G, eu tenho um segredo também”, com a hashtag #CNS.

Becky G tem descendência mexicana e os fãs imaginavam que os meninos pudessem cantar em espanhol nessa possível parceria.

eu espero muito um hoseok cantando em espanhol então hobi g não me decepcione eu confio em vcs — lia ?? (@armxwings) September 26, 2019

"os que criticam, simplesmente me dão pena ha ha" "onde eu nasci, não pensavam que uma mulher iria se destacar" PALMAS PARA ESSE HINO DE LETRA#JHOPExBeckyG @BTS_twt #ChickenNoodleSouppic.twitter.com/1f5dYmXbc8 — ???????? ?? (@trulysjin) September 27, 2019

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 27, Becky G e o cantor J-Hope, do grupo de k-pop, lançaram o clipe de Chicken Noodle Soup.

Assista ao vídeo:

Os fãs enlouqueceram com a divulgação do novo clipe de J-Hope, com participação de Becky G, e repercutiram com comentários e memes nas redes sociais.

Hoseok, estou tão orgulhosa de você que nem tenho palavras suficientes para me expressar. Parabéns, meu amor, você merece o mundo ??#ChickenNoodleSoup@BTS_twt pic.twitter.com/JpAgBOm9F2 — Love ? Go Hobi ?????? (@iamjhope) September 27, 2019

hoseok falando inglês FODASEEEEE https://t.co/M1gM95qyym — mob é rainixer (@qianpark) September 27, 2019