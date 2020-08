BTS divulga teaser de 'Dynamite' com referência a Michael Jackson

Integrantes do BTS em cena de 'Dynamite' Foto: Reprodução de 'Dynamite' (2020) / BTS

O BTS divulgou nesta terça-feira, 18, um teaser do clipe da música Dynamite, que será lançado na próxima sexta-feira, 21. Nas redes sociais, diversos fãs da banda atentaram a referências a Michael Jackson presentes no vídeo.

Leia também: BTS anuncia novo single para agosto

No teaser, os sete integrantes do grupo de K-pop fazem poses semelhantes às do cantor em coreografias de vídeos como Billie Jean, Smooth Criminal e Thriller. Com a repercussão entre os fãs, o nome de Michael Jackson figurou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Assista ao teaser de Dynamite:

Confira abaixo uma comparação entre os movimentos do BTS e de Michael Jackson: