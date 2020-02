BTS canta Post Malone e Bruno Mars durante o Carpool Karaoke; assista

A banda de K-Pop BTS. Foto: AFP PHOTO / LISA O'CONNOR

BTS divertiu os fãs na última terça-feira, 25, durante o Carpool Karaoke, quadro do programa americano The Late Late Show, de James Corden, no qual personalidades cantam músicas enquanto viajam de carro.

Nesta edição, a boyband sul-coreana cantou músicas do seu novo álbum, Map of the Soul:7, lançado no início de fevereiro, e fizeram cover de Finesse, de Bruno Mars, e Circles, do rapper Post Malone.

O vídeo do encontro foi publicado no YouTube na manhã desta quarta, 26, e já teve quatro milhões de visualizações. Assista:

O grupo de k-pop já havia chamado a atenção na segunda, 24, ao fechar a estação de trem Grand Central, de Nova York, para cantar On, música do novo disco. A apresentação ocorreu durante o programa americano The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Assista: