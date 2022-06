BTS anuncia pausa para focar em carreiras solo: 'Não estamos nos separando'

Membros do BTS no tapete vermelho do Grammy Awards de 2022. Nesta terça, 14 de junho, o grupo anunciou que entrará em hiatus. Foto: Angela Weiss/AFP

Após nove anos juntos, os integrantes do BTS anunciaram nesta terça-feira, 14, que farão uma pausa no grupo para focarem em suas carreiras solos. Segundo eles, isso não significa que a banda vai se separar.

A revelação foi feita durante a transmissão do jantar BTS’ Festa, um evento comemorativo pelo aniversário do grupo. No último dia 10, eles lançaram o álbum antológico Proof, que contém os maiores sucessos da banda.

Durante o vídeo de cerca de uma hora, os membros do BTS refletiram sobre os nove anos de carreira e explicaram os motivos para a decisão tomada nesse momento. Para RM, embora eles tenham realizado feitos incríveis como banda, ainda precisam se desenvolver e amadurecer como pessoas e artistas individuais.

“Acho que devemos passar algum tempo separados para aprender a sermos um só novamente”, disse J-Hope. “Espero que vocês [fãs] não vejam isso como uma coisa negativa, mas sim como um plano saudável. Acho que o BTS se tornará mais forte dessa maneira.”

O grupo ainda afirmou que entrar em hiato não foi uma decisão fácil e que sente medo de decepcionar os fãs. "Acho que agora estamos começando a pensar em que tipo de artista cada um de nós quer ser lembrado [como]", disse Jimin. Em seguida, Suga acrescentou: "Não é como se estivéssemos nos separando".

Apesar de ainda não ser claro quais serão os próximos lançamentos individuais, alguns integrantes do BTS já começaram a investir em carreiras solo. J-Hope será uma das atrações principais do Lollapalooza dos Estados Unidos e Jungkook lançou a música My You no último domingo, 12.

