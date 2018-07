Bruno Mars virá ao Brasil em novembro - e DNCE fará a abertura

Bruno Mars fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Os fãs de Bruno Mars podem comemorar: o artista fará dois shows no Brasil em novembro. As datas da turnê estão no site oficial do cantor. A abertura dos shows ficará por conta do DNCE, grupo formado Joe Jonas, ex-Jonas Brothers.

Os shows vão acontecer no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, na Apoteose, e em São Paulo, no dia 22, no estádio do Morumbi. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 15 de maio.

Em seu Twitter, Bruno Mars mandou um recado aos brasileiros: "Faz muito tempo Brasil! Mas nós estamos indo para vocês!!!".