Bruno Gissoni posta foto com Yanna Lavigne e fãs pedem volta

Yanna está no nono mês de sua gravidez e espera uma menina Foto: Globo/Ramón Vasconcelos | Globo/Cesar Alves

No domingo, 14, Dia das Mães Bruno Gissoni postou no Instagram uma foto com a mão na barriga de Yanna Lavigne. Os dois esperam um menina, cujo nome será Madalena. Em referência ao nome da filha, ele escreveu na legenda 'mãedalena'. Yanna já está no nono mês de gestação.

Nos comentários, os fãs do ator pedem a volta do casal. Os dois anunciaram que não estão mais juntos no inicio de 2017, depois de Gissoni ter sido visto em uma festa com outra mulher. Na época, eles disseram que, apesar do término, continuam sendo amigos.

Mãedalena ❤️ Uma publicação compartilhada por Bruno Gissoni (@brunogissoni) em Mai 14, 2017 às 12:55 PDT