Bruno Gissoni e Yanna Lavigne mostram pela primeira vez a filha

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni foram namorados Foto: Globo/Ramón Vasconcelos | Globo/Cesar Alves

Bruno Gissoni publicou neste sábado, 27, a primeira foto dele com a filha Madalena e a mãe dela a atriz Yanna Lavigne. Como legenda para a imagem divulgada no Instagram, o ator usou o poema 'Amor' de Manoel de Barros. Os seguidores do ator desejaram felicidade e saúde para a nova família. Madalena nasceu na quinta-feira, 25.

O relacionamento de quatro anos dos dois terminou no início de 2017, durante a gravidez de Yanna, após serem reveladas fotos de Gissoni acompanhado de outras mulheres em uma festa.

A atriz chegou a publicar uma indireta nas redes sociais sobre o relacionamento dos dois. Em 24 de abril, ela publicou uma foto de sua barriga no Instagram e foi questionada nos comentários sobre estar solteira. "Você é tão linda mas fico tão triste em saber que está vivendo esse momento sem o pai da sua filha, geralmente esse momento tão mágico e único tem que ser de cumplicidade", escreveu o perfil. “Antes só do que...”, respondeu a atriz à seguidora.