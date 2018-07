Bruno Gagliasso responderá às críticas sobre adoção de sua filha em comercial na TV

A pequena Titi é a primeira filha adotiva de Bruno e Giovanna. Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso vai responder às críticas que recebeu sobre a adoção da pequena Titi, uma garota do Malawi que vai fazer 3 anos, através de uma campanha publicitária.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o ator repetirá as frases que ouviu quando a notícia da adoção foi divulgada: "Adotou porque está na moda" e "Com tanta criança precisando aqui, pra que adotar uma lá na África?".

No fim, ele deve dizer que "rótulos não definem o que é ser pai", o mesmo que foi dito nos anúncios de Junior Lima e Daniella Cicarelli para a Nextel.

"Amor não tem endereço. Quando acontece é assim, a gente não tem como fugir. A gente está muito feliz, muito realizado, com o coração cheio de amor. É um momento único para nós", disse a mãe Giovana Ewbank em entrevista recente ao portal UOL.

Nesse final de semana, o ator também aproveitou para negar os boatos de que sua filha adotiva já tenha contratos publicitários assinados.

Através das redes sociais ele disse: "Não queria falar desse assunto e não costumo dar ibope para essas pessoas que denigrem a imagem dos profissionais sérios, mas infelizmente as vezes mentiras tomam outras proporções e é preciso deixar a verdade registrada. Já estamos tomando as medidas cabíveis contra quem criou e espalhou a mentira de que nossa filha já teria contratos publicitários".