Bruno Gagliasso relembra viagem com Titi a Fernando de Noronha

O ator Bruno Gagliasso e a filha Titi. Foto: Instagram/@brunogagliasso

Ocupado com as gravações da novela das nove da TV Globo, O Sétimo Guardião, Bruno Gagliasso decidiu relembrar momentos de lazer com a filha, em Fernando de Noronha.

Neste domingo, 2, o ator publicou uma série de fotos com a pequena Titi em seus braços. As imagens chamam atenção pela beleza do local e a felicidade estampada no rosto de pai e filha.

“DomingandoAmor...”, escreveu na legenda das fotos, no perfil oficial de Bruno Gagliasso no Instagram.

Giovanna Ewbank, mãe de Titi, passou uma temporada em Fernando de Noronha para as filmagens do novo programa dela, No Paraíso com Gio Ewbank, que será exibido a partir de janeiro de 2019, pelo canal GNT.