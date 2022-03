Bruno Gagliasso recebe título de cidadão sul-paraibano: 'Desejo fazer jus ao título'

O ator Bruno Gagliasso ao lado do vereador Leo Corrêa em uma plantação em Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Gagliasso segura título de cidadão sul paraíbano por seus feitos relacionados ao meio ambiente da região. Foto: Instagram/ @brunogagliasso

O ator Bruno Gagliasso recebeu o título de cidadão sul-paraibano, homenagem concedida pelo município de Paraíba do Sul, que fica no estado do Rio de Janeiro, região onde o ator construiu o seu rancho A honraria foi anunciada nesta quinta-feira, 10, na rede social do artista.

Na postagem, Gagliasso aparece ao lado do vereador Leo Corrêa (Cidadania) com o título na mão. "Com orgulho, cidadão sul-paraibano. Aqui é meu lugar, onde pretendo viver e ver a vida florescer. Fico feliz por essa honraria e desejo fazer jus a esse título", escreveu o ator na legenda.

O parlmentar também fez uma publicação em sua rede social. Em um vídeo, Corrêa exaltou os feitos de Gagliasso na região: "Hoje eu estou aqui com esse ser humano fantástico, o Bruno, para homenagear ele [...] O Bruno hoje é um cidadão sul-paraíbano, por tudo o que tem feito, por acreditar em Paraíba do Sul, por todos os investimentos, por plantar hoje aproximadamente 19 mil mudas em dois anos. Ou seja, influencia diretamente em todo o clima de Paraíba do Sul, principalmente da zona rural e mais do que isso, o Bruno tem vontade de fazer muito mais. Ele acredita em Paraíba do Sul".

O artista agradeceu e comentou o legado que pretende deixar na cidade: "Tenho o desejo de deixar um legado, não só para os meus filhos, mas para todo mundo que cuida da natureza, que gosta dos animais, eu amo esse lugar".